Καιρός: Διπλό σκηνικό με... καλοκαιράκι αλλά και καταιγίδες - Πού αναμένεται να βρέξει

Σε δύο «ταχύτητες» κινείται ο καιρός στη χώρα σήμερα, Δευτέρα (27/4), με τις περισσότερες περιοχές της χώρας να απολαμβάνουν γενικά αίθριες συνθήκες, την ώρα που στα ηπειρωτικά το σκηνικό παρουσιάζει πιο δυναμική εξέλιξη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, η ημέρα ξεκινά με σχεδόν καθαρό ουρανό, ωστόσο όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν, δίνοντας το έναυσμα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Μάλιστα, στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, προσθέτοντας μια νότα αστάθειας στο καιρικό παζλ.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα διατηρηθούν μεταβλητοί, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα στραφούν πρόσκαιρα το πρωί σε βορειοδυτικούς, αγγίζοντας τοπικά τα 5 μποφόρ. Την ίδια ώρα, στα ανατολικά επικρατούν βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ, με το Αιγαίο να δέχεται ισχυρότερες ριπές που τοπικά φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία καταγράφει ελαφρά υποχώρηση κυρίως στα βόρεια, όπου ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα αγγίξει τους 22 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 24 και 26 βαθμών, διατηρώντας μια ήπια ανοιξιάτικη αίσθηση.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και το πρωί στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στις Σποράδες και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς και την Εύβοια, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη (28/4)

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη (29/4)

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη (30/4)

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα βόρεια και τοπικά στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και στα βόρεια θα ενισχυθούν στα 5 με 6, στο βορειοανατολικό Αιγαίο στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Παρασκευή (1/5)

Στα βόρεια και τα κεντρικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.