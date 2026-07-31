Καιρός: Δυνατοί βοριάδες στο Αιγαίο και ζέστη έως 38 βαθμούς – Τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες

Τα θυελλώδη μελτέμια θα συνεχιστούν και το Σάββατο (01/08) στο Αιγαίο αλλά και κατά τόπους στην Εύβοια, τη Βοιωτία, την Αττική, τη νότια Κρήτη και την ανατολική Πελοπόννησο.



Το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια στη χώρα με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, την Εύβοια και τα βόρεια-βορειοδυτικά ορεινά χωρίς μα εκδηλωθούν φαινόμενα.



Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν το Σάββατο τα 6-8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τα 5-7, με εξασθένηση από το μεσημέρι και μετά.



Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στην ανατολική και νότια χώρα τους 30-34, ενώ στη δυτική και βόρεια τους 34-38 βαθμούς.



Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια το Σαββατοκύριακο, με πολύ ισχυρούς ανέμους το Σάββατο 6-8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή στα 5-7 και εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 32 βαθμούς το Σάββατο τους 33 την Κυριακή.

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ και τη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς.



Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο μέχρι τους 34-38 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες θα φτάνουν μέχρι τα 5-6 μποφόρ.

@flashgrofficial 🌬️🔥 Συναγερμός για πυρκαγιές το Σάββατο! Η Αττική και η Νότια Εύβοια βρίσκονται σε κατηγορία κινδύνου 5, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι φτάνουν τα 7-8 μποφόρ, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης φωτιάς. 📌 Το Σαββατοκύριακο θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 30-34°C στα ανατολικά και έως 38°C στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν από το απόγευμα του Σαββάτου και αισθητά από το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ζέστη αλλά πιο ήπιες καιρικές συνθήκες. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου ( @papaioannou_dim ) 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης ( @yiannistsakmakidis ) 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου ( @xristina.kapa.13 ) ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Σε μέγιστη ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, δυσχεραίνουν και σε αρκετές περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης ενώ ταυτόχρονα δυσκολεύουν και το έργο των επίγειων δυνάμεων. Για τον λόγο αυτό, σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθενται το Πυροσβεστικό Σώμα, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα.

Η απόφαση αφορά τις ακόλουθες Περιφέρειες:



• Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)



• Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)



• Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)



• Βορείου Αιγαίου



• Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)



• Κρήτης



• Δυτικής Ελλάδας



• Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)