Καιρός: Επιμένει η αφρικανική σκόνη και οι λασποβροχές - Πού θα πνέουν άνεμοι έως 8 μποφόρ

Η αφρικανική σκόνη που ήρθε στη χώρα από τη Δευτέρα θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή. Πάντως, δεν είναι ένα ισχυρό επεισόδιο και στην επιφάνεια και γενικότερα σε χαμηλά υψόμετρα οι συγκεντρώσεις της δεν είναι και ούτε θα είναι μεγάλες.

Το σκηνικό της Τετάρτης και οι λασποβροχές

Την Τετάρτη θα επικρατήσει μουντός καιρός, με περιορισμένες όμως λασποβροχές. Το πρωί θα σημειωθούν λασποβροχές στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και πιο τοπικά στην κεντρική Μακεδονία που σταδιακά θα εξασθενήσουν. Από το μεσημέρι λίγες τοπικές βροχές αναμένονται στη δυτική Θεσσαλία, το εσωτερικό της Ηπείρου, τη δυτική Μακεδονία και στο Ιόνιο.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αρκετή συννεφιά με αφρικανική σκόνη και μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Άνεμοι και θερμοκρασίες ανά περιοχή

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-6 και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 3-6 και στο νότιο τοπικά 7-8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει στη δυτική και νότια χώρα τους 22-25, τοπικά και 26-27 ενώ στην κεντρική και βόρεια μέχρι τους 16-19°C.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-22 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 και στα ανατολικά από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-18 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

Μέχρι την Παρασκευή θα συνεχιστεί η συννεφιά με τα διαστήματα ηλιοφάνειας να είναι μικρά, αλλά οι βροχές λίγες. Περισσότερα φαινόμενα και καταιγίδες αναμένονται την Παρασκευή στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα ανέβει λίγο στην κεντρική και βόρεια χώρα από την Πέμπτη, με τους βοριάδες όμως στο Αιγαίο να ενισχύονται και να φτάνουν και τα 7-8 μποφόρ ειδικά την Παρασκευή.