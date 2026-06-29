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Καιρός: Έρχεται... εξασθενημένος στην Ελλάδα ο θερμικός θόλος που προκάλεσε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Θερμές αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα μας, με τον υδράργυρο να φτάνει και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

INTIME NEWS / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
INTIME NEWS / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Καθώς ο θερμικός θόλος στην κεντρική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες θα καταρρεύσει, πιο θερμές αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα μας, με τον υδράργυρο να φτάνει και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη (30/6), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας και στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία, το βόρειο Ιόνιο και πιο μεμονωμένα στη δυτική Στερεά και την κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, με ισχυρές ριπές ανέμων. Τα φαινόμενα το βράδυ θα επιμείνουν κυρίως στη δυτική Μακεδονία.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 33-36 και τοπικά τους 38-39 oC, εκτός από τα νησιά του Αιγαίου όπου δε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30-33 βαθμούς.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25-36oC, με βοριάδες 3-5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα εκδηλωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36oC, με νότιους ανέμους κυρίως 3-4 μποφόρ.

Η ζέστη θα διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη (2/7), ενώ στη συνέχεια σταδιακά ο υδράργυρος θα υποχωρήσει.

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🌡️ Η ζέστη κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να αναμένεται ο ακραίος καύσωνας που πλήττει άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34-37°C, ενώ σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας το θερμόμετρο ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 39°C. ⛈️ Από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο, με πιθανές ισχυρές ριπές ανέμου κατά τη διάρκειά τους. 📍 Στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 36°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη, μετά την ηλιοφάνεια των πρωινών ωρών, αναμένονται απογευματινές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. 📉 Η έντονη ζέστη θα διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη, ενώ από την Παρασκευή η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου

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Καιρός Πρόγνωση καιρού

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