Καιρός: Έρχεται η ψυχρή εισβολή της Πρωτομαγιάς - Πτώση 10 βαθμών, βροχές και χιόνια στα ορεινά

Πολύ σπάνια για την εποχή, ψυχρή εισβολή αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης να επηρεάσει τη βόρεια Ελλάδα, με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και το βράδυ χιόνια στα ορεινά. Την Πέμπτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιές νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα.

Πού θα σημειωθούν βροχές και χιονοπτώσεις



Από το απόγευμα κυρίως θα εκδηλωθούν βροχές στη Μακεδονία και μέχρι το βράδυ και στη Θράκη και τη Θεσσαλία, ενώ λίγες βροχές αναμένονται και στην Ήπειρο, το Ιόνιο και τη δυτική και βόρεια Στερεά. Στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια το βράδυ θα πέσουν στα ορεινά της βόρειας χώρας, πάνω από τα 1000-1300 μέτρα υψόμετρο.

Την Πέμπτη το πρωί θα θυμίζει άνοιξη, όμως το βράδυ θα έχει πιο χειμωνιάτικο χαρακτήρα. Το απόγευμα αναμένονται βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε Θράκη και Θεσσαλία. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις με ηλιοφάνεια, και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές, πτώση της θερμοκρασίας και ενισχυμένους ανέμους.

Ενίσχυση ανέμων και θερμοκρασιακές διαφορές



Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2-5, ενώ από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο θα ενισχυθούν οι βοριάδες στα 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2-4 και στο βόρειο το βράδυ 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα φτάσει το μεσημέρι τους 22-26°C, όμως από το απόγευμα στα βόρεια θα πέσει αισθητά και το βράδυ δε θα ξεπερνά εκεί τους 6-10 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη



Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-26 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα σημειωθούν βροχές πρώτα γύρω από τα ορεινά και μέχρι το βράδυ σε όλο το νομό, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για λίγες σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς το μεσημέρι με μεγάλη πτώση το βράδυ οπότε και δε θα ξεπερνά τους 8-9 βαθμούς.