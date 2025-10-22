Καιρός: Έρχεται... καλοκαιράκι το Σαββατοκύριακο - «Δεν αποκλείω 30άρια» λέει ο Τσατραφύλλιας

Αισθητά καλύτερο πρόσωπο θα παρουσιάσει ο καιρός όσο περνούν οι μέρες και κατευθυνόμαστε προς το σαββατοκύριακο σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια με τον υδράργυρο στο τέλος της εβδομάδας να αγγίζει μέχρι και τους 30 βαθμούς.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου, οι φθινοπωρινές θερμοκρασίες της εποχής θα συνεχιστούν σήμερα, Τετάρτη (22/10) και Πέμπτη (23/10) ενώ από την Παρασκευή (24/10) οι βροχές θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν. Επιπλέον, η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια κάνει λόγο για διαταραχή του καιρού ανήμερα της εθνικής μας γιορτής, της 28ης Οκτωβρίου που «θα φέρει πτώση θερμοκρασίας και βροχές».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«"Δεν αποκλείω τα 30άρια προς στο τέλος της εβδομάδας..."

Καλημέρα!

Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι Φθινοπωρινές βροχές κυρίως στα δυτικά τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ από την Παρασκευή 24/10 οι βροχές σταδιακά θα περιοριστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο εκτός από τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας ο υδράργυρος θα βρεθεί 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα τα θερμόμετρα θα βρεθούν ΚΟΝΤΑ στους 30 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη.

Μία πρώτη εκτίμηση για τον καιρό ανήμερα της εθνικής μας εορτής είναι ότι φαίνεται να παρελαύνει διαταραχή που θα φέρει πτώση θερμοκρασίας και βροχές».