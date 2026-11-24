Το κρύο διάλειμμα θα κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη, με παγετό τοπικά κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα. Από την Πέμπτη χαμηλό βαρομετρικό από την κεντρική Μεσόγειο θα αρχίσει να κινείται αργά ανατολικά και θα φέρει κακοκαιρία αρχικά στη δυτική Ελλάδα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Λίγες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν το βράδυ στο Ιόνιο, τα παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου και την Αιτωλοακαρνανία.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι μέχρι 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο νοτιάδες 4-5 και το βράδυ στο βόρειο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και το πρωί στα κεντρικά και βόρεια θα πέσει στους 2-6 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά στους 5-8οC. Το μεσημέρι δε θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 11-15οC, εκτός από τη δυτική και νότια χώρα που θα φτάσει τους 15-18οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15οC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 12οC, με βοριάδες κυρίως 2-3 μποφόρ.

Την Πέμπτη στα βορειοδυτικά από το βράδυ θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ την Παρασκευή βροχές θα σημειωθούν στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα, με μεγάλα ύψη βροχής στη δυτική Ελλάδα και κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα.