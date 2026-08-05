Καιρός: Έρχεται νέο κύμα καύσωνα τις επόμενες ημέρες - Πού θα «χτυπήσουν» τα 40άρια

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Νέο κύμα καύσωνα βρίσκεται προ των πυλών, καθώς τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σημαντική μεταβολή στον καιρό από το Σαββατοκύριακο, με αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας και τον υδράργυρο να πλησιάζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός θα παραμείνει ιδιαίτερα θερμός τις επόμενες ημέρες, ενώ η νέα θερμή εισβολή αναμένεται να κορυφωθεί το διάστημα 8 έως 10 Αυγούστου. Η άνοδος της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή στις κλειστές ηπειρωτικές περιοχές, όπου αναμένονται οι υψηλότερες τιμές.

Με βάση τα μέχρι τώρα προγνωστικά δεδομένα, η Λαμία είναι από τις περιοχές που ενδέχεται να βρεθούν στο επίκεντρο της ζέστης, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί την επικρατέστερη τάση των προγνωστικών μοντέλων και όχι τελική πρόγνωση, καθώς η ένταση και η διάρκεια του κύματος ζέστης μπορούν να μεταβληθούν όσο πλησιάζουν οι ημέρες κορύφωσης.

Ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και περιορισμένη αστάθεια μόνο στα ορεινά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν ενισχυμένοι, προσφέροντας μικρή ανάσα κυρίως στις παράκτιες περιοχές.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα Τετάρτη (5/8) ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στα ηπειρωτικά 36 με 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη (6/8)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Αιγαίο τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (7/8)

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο (8/8)

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.