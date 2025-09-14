Καιρός: Ηλιόλουστη ημέρα με μικρές «εκπλήξεις» στα ορεινά - Που αναμένονται τοπικές μπόρες

Σήμερα (14/9) ο καιρός φαίνεται να μας κρατά σε καλή διάθεση, παίζοντας λίγο με ήλιο και σύννεφα. Γενικά θα κυλήσει αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις που θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας δεν αποκλείονται λίγες σύντομες βροχές. Από το βράδυ, νέες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στην κεντρική Μακεδονία, όπου μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία σημειώνει μια μικρή πτώση, χωρίς όμως να αλλάζει δραματικά το σκηνικό, προσφέροντας μια μέρα ιδανική για βόλτες.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Από τις βραδινές ώρες, νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην κεντρική Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και, από το απόγευμα, βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και, στα ανατολικά, βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο, έως το μεσημέρι, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τους 33 – 34.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και, τις πρωινές ώρες, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα.



Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά – Από τις βραδινές ώρες, νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην κεντρική Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα, στα ανατολικά, 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου – Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και, από το απόγευμα, βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου – Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου έως 32.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα – Πιθανότητα για τοπικές βροχές έως το μεσημέρι στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα, στην Εύβοια, τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.



Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και, έως τις μεσημβρινές ώρες, τοπικά 7 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στα νότια έως 32 βαθμούς Κελσίου.



