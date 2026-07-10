Καιρός: Ήλιος και θερμοκρασίες που ανεβαίνουν το Σαββατοκύριακο

Μετά από αρκετά Σαββατοκύριακα που το μελτέμι κυριαρχούσε, το ερχόμενο θα κυλήσει χωρίς ισχυρούς ανέμους στις περισσότερες περιοχές, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά.

Το Σάββατο (11/7), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά, και γύρω από αυτά στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, τη Θεσσαλία και την Πίνδο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, που το βράδυ θα σταματήσουν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-5 και στο ανατολικό-νοτιοανατολικό τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31-34 και τοπικά τους 35-36οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-34oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34oC, με νότιους ανέμους κυρίως 3-4 μποφόρ.

Την Κυριακή (12/7), η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο και θα φτάσει τους 33-36 και τοπικά τους 37-39 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η αστάθεια θα είναι περιορισμένη κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα από το μεσημέρι και μετά, ενώ οι βοριάδες στα πελάγη θα φτάνουν τα 4-5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τα 6 μποφόρ.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με καλό καιρό και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.