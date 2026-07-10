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Καιρός: Ήλιος και θερμοκρασίες που ανεβαίνουν το Σαββατοκύριακο

Το διήμερο που έρχεται θα κυλήσει χωρίς ισχυρούς ανέμους στις περισσότερες περιοχές, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Μετά από αρκετά Σαββατοκύριακα που το μελτέμι κυριαρχούσε, το ερχόμενο θα κυλήσει χωρίς ισχυρούς ανέμους στις περισσότερες περιοχές, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά.

Το Σάββατο (11/7), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά, και γύρω από αυτά στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, τη Θεσσαλία και την Πίνδο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, που το βράδυ θα σταματήσουν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-5 και στο ανατολικό-νοτιοανατολικό τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31-34 και τοπικά τους 35-36οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-34oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34oC, με νότιους ανέμους κυρίως 3-4 μποφόρ.

Την Κυριακή (12/7), η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο και θα φτάσει τους 33-36 και τοπικά τους 37-39 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η αστάθεια θα είναι περιορισμένη κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα από το μεσημέρι και μετά, ενώ οι βοριάδες στα πελάγη θα φτάνουν τα 4-5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τα 6 μποφόρ.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με καλό καιρό και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

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☀️ Το Σαββατοκύριακο κυριαρχεί το καλοκαιρινό σκηνικό, με άφθονη ηλιοφάνεια, υψηλές θερμοκρασίες και ιδανικές συνθήκες για εξορμήσεις και μπάνιο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. 🌦️ Μόνο στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Πίνδου το Σάββατο, καθώς και σε τμήματα της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας την Κυριακή, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή λίγες πρόσκαιρες καταιγίδες. 🌡️ Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 31-34°C το Σάββατο και θα φτάσει τους 33-36°C την Κυριακή, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά ασθενείς, 3-5 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα αγγίζουν τοπικά τα 6 μποφόρ. 🌤️ Η νέα εβδομάδα ξεκινά με καλό καιρό και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, όμως στη συνέχεια η ζέστη αναμένεται να ενισχυθεί ξανά. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Άθα Σκοταρά 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου

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