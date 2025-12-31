Καιρός: Ισχυρή ψυχρή εισβολή «χτυπά» την Πρωτοχρονιά - Τι λέει ο Λαγουβάρδος για χιόνια στην Αττική

Με έντονα χειμωνιάτικο σκηνικό και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες θα υποδεχθεί η χώρα το 2026, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ισχυρή ψυχρή εισβολή που επηρεάζει το σύνολο σχεδόν της επικράτειας.

Όπως δήλωσε στο Orange Press Agency ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, «την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έχουμε μια ισχυρή ψυχρή εισβολή, η οποία ρίχνει αισθητά τη θερμοκρασία σε όλες τις περιοχές, κυρίως την παραμονή και ανήμερα την Πρωτοχρονιά».

Σήμερα, Τετάρτη (31/12) παραμονή Πρωτοχρονιάς, αναμένονται βροχές και χιονοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Όπως εξήγησε ο κ. Λαγουβάρδος, χιόνια θα σημειωθούν ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα σε περιοχές όπως η Εύβοια, οι Σποράδες, η ανατολική Στερεά και η Αττική, ενώ βροχές αναμένονται σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Πώς θα κυλήσουν τα φαινόμενα - Τι ισχύει για την Αττική και το χιόνι

Την Πρωτοχρονιά ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, ωστόσο το κρύο θα παραμείνει ιδιαίτερα έντονο. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως σε Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει καλός καιρός, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς αναμένεται ισχυρός παγετός, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.

Για την Αττική, ο κ. Λαγουβάρδος ανέφερε ότι ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με κατά τόπους χιονόνερο ή ασθενείς χιονοπτώσεις, χωρίς ωστόσο να αναμένονται προβλήματα. Στην Πάρνηθα ήδη σημειώνονται ασθενείς χιονοπτώσεις, ενώ στα βόρεια προάστια ενδέχεται να εμφανιστεί χιονόνερο ή παροδικό χιόνι, χωρίς χιονόστρωση.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να αρχίσει να εξασθενεί από την Παρασκευή, με αισθητή βελτίωση το Σαββατοκύριακο, όταν και οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, φέρνοντας σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.