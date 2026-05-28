Καιρός: Καλοκαιρινό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με λίγους… αστερίσκους

Η χώρα μας βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του «θερμικού θόλου» που επηρεάζει την κεντρική και δυτική Ευρώπη με αποτέλεσμα να επικρατούν υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά όχι ακραίες. Παράλληλα και τις επόμενες ημέρες θα διατηρηθεί η αστάθεια, περιορισμένη όμως κυρίως γύρω από τα ορεινά.

Την Παρασκευή, το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και πιθανόν την ανατολική Στερεά. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις γύρω από τα ορεινά και στην Πελοπόννησο και πιο μεμονωμένα στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί στο νότιο 2-4, ενώ στο βόρειο 4-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 27-29 και τοπικά τους 30-32οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Από το μεσημέρι θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και μόνο στη δυτική Αττική θα σημειωθεί σύντομη μπόρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19-29 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πιο στη Χαλκιδική όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30oC, με μεταβλητούς ανέμους 3-5 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα διατηρηθούν οι γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με την αστάθεια να εντοπίζεται κυρίως γύρω από τα ορεινά. Παράλληλα, η θερμοκρασία από την Κυριακή θα ανέβει ξανά και θα κυμαίνεται σε καλοκαιρινά επίπεδα.