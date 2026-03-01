Καιρός-Κολυδάς: «Μάρτης αλλά όχι… γδάρτης το πρώτο δεκαήμερο»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει πως «στην Αθήνα, οι θερμοκρασίες κινούνται λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες να φτάνουν τους 17-19°C στα μέσα της εβδομάδας και στη συνέχεια να σταθεροποιούνται γύρω στους 14-15°C. Οι ελάχιστες παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές, χωρίς αξιόλογες ψυχρές εξάρσεις. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας υπερισχύουν και δεν διαφαίνονται σημαντικά φαινόμενα».

Στη Θεσσαλονίκη, «το θερμοκρασιακό προφίλ είναι παρόμοιο, με τις μέγιστες επίσης λίγο πάνω από τα κλιματικά μέσα. Μοναδική “παρένθεση” εμφανίζεται την Πέμπτη, όπου το μοντέλο δίνει ασθενή υετό, χωρίς όμως ενδείξεις για κάτι αξιόλογο ή οργανωμένο. Κατά τα άλλα, η εικόνα παραμένει ήπια».

«Στις Κυκλάδες (για παράδειγμα στην Άνδρο) ο ήλιος θα ξεκινήσει να έχει τον πρώτο λόγο τις περισσότερες ημέρες, με λίγες μόνο περαστικές νεφώσεις που δεν φαίνεται να φέρνουν κάτι αξιόλογο σε φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται σε ήπια επίπεδα, γύρω στους 14 με 16 βαθμούς το μεσημέρι και κοντά στους 9 με 11 τη νύχτα, τιμές φυσιολογικές ή και ελαφρώς υψηλότερες για την εποχή. Οι άνεμοι δεν δείχνουν διάθεση να ενταθούν ιδιαίτερα και το Αιγαίο, τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα, δεν παρουσιάζει ενδείξεις για οργανωμένη κακοκαιρία. Πρόκειται για ένα διάλειμμα στα πιο άστατα σκηνικά του χειμώνα, μια μικρή ανάσα που ευνοεί τις εξωτερικές εργασίες και επιτρέπει στο νησί να κινηθεί σε πιο ήρεμους ρυθμούς», αναφέρει ο κ. Κολυδάς.

«Κοινό στοιχείο είναι η διατήρηση ενός βόρειου ρεύματος, που ευνοεί καθαρή ατμόσφαιρα, καλή διαύγεια και περιορίζει τη δυναμική για εκτεταμένες βροχές. Δεν διακρίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κάποια σημαντική διαταραχή που να αλλάζει ουσιαστικά το σκηνικό», συμπληρώνει.

Εν κατακλείδι, «ο Μάρτης ξεκινά ήρεμα - και προς το παρόν δεν φαίνεται διατεθειμένος να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του “γδάρτη”».

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ !!!

Μια σύντομη ματιά στον καιρό δείχνει ότι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου κυλά με ήπιο και σχετικά σταθερό καιρό.

Στην Αθήνα, οι θερμοκρασίες κινούνται λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες να φτάνουν τους 17–19°C στα μέσα της εβδομάδας και… pic.twitter.com/Mprz181U7Y — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 28, 2026

ΕΜΥ: Λιακάδα με λίγη συννεφιά τη Δευτέρα

«Ανοίγει» ο καιρός από αύριο Δευτέρα, 2 Μαρτίου, σε όλη τη χώρα, με τον ήλιο να κυριαρχεί και λίγη συννεφιά να εκδηλώνεται κατά καιρούς, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Μικρή πιθανότητα βροχών υπάρχει για την Κρήτη. Η θερμοκρασία συνεχίζει να ανεβαίνει αγγίζοντας τους 18 βαθμούς.

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ για τον καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη βόρεια Κρήτη και αραιές νεφώσεις στα βόρεια μετά το μεσημέρι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο έως 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Η αναλυτική πρόγνωση

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και αραιές νεφώσεις εκ νέου από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιοισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και αραιές νεφώσεις εκ νέου από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα βόρεια και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες κυρίως στην Εύβοια και αραιές νεφώσεις εκ νέου από το απόγευμα στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη βόρεια Κρήτη και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 και στην Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα