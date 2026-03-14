Καιρός: Μάρτης... γδάρτης και ανατροπή σκηνικού με βροχές και κρύο στην Αθήνα

Αλλάζει ραγδαία ο καιρός από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, όπως ανέφερε το Σάββατο 14 Μαρτίου ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς.

Συγκεκριμένα, σε σχετική ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Κολυδάς επεσήμανε ότι, ύστερα από ένα σταθερό τριήμερο, το σκηνικό θα μεταβληθεί από την Τρίτη (17/3) με την εκδήλωση βροχοπτώσεων που θα επηρεάσουν και την Αθήνα. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην επικράτηση ισχυρών βοριάδων και θα φέρει αισθητή ψύχρα σε ολόκληρη τη χώρα, με τα φαινόμενα να γίνονται πιο έντονα το διάστημα μεταξύ Τετάρτης (18/3) και Πέμπτης (19/3).

Μάλιστα, στη δημοσίευσή του, ο γνωστός μετεωρολόγος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το επόμενο τριήμερο ο καιρός δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Από την Τρίτη (17/3), όμως, θα αρχίσουν βροχές, οι οποίες στο διάστημα από την Τρίτη (17/3) έως και την Πέμπτη (19/3) θα επηρεάσουν και την Αθήνα, χωρίς πάντως να έχουν ιδιαίτερη ένταση. Τα περισσότερα φαινόμενα φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν από την Τετάρτη (18/3) προς την Πέμπτη (19/3). Παράλληλα, από την Τετάρτη (18/3) θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, της τάξεως των 4 έως 5 βαθμών. Έτσι, από τους 17 με 18 βαθμούς θα οδηγηθούμε στους 13 με 14, ενώ θα επικρατήσουν και ισχυροί βοριάδες».

Ακόμα, ο ίδιος πρόσθεσε: «Ο Μάρτιος, λοιπόν, θα δείξει το πιο ψυχρό του πρόσωπο έως και το προσεχές Σαββατοκύριακο (21-22/3). Στη συνέχεια, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, επανερχόμενη σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Υπάρχει, βέβαια, και μια τάση για νέα βροχόπτωση αργότερα, όμως ακόμη βρισκόμαστε αρκετά μακριά χρονικά για πιο ασφαλή εκτίμηση».

🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Το επόμενο τριήμερο ο καιρός δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Από την Τρίτη όμως θα αρχίσουν βροχές, οι οποίες στο διάστημα από την Τρίτη έως και την Πέμπτη θα επηρεάσουν και την Αθήνα, χωρίς πάντως να έχουν ιδιαίτερη ένταση. Τα περισσότερα… pic.twitter.com/YKQHrYPWWf — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 14, 2026

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή 15 Μαρτίου

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός αύριο 15 Μαρτίου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατεί ηλιοφάνεια, με λίγες τοπικές βροχές να σημειώνονται στα δυτικά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη τοπικές νεφώσεις το πρωί και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο Ιόνιο, στα βορειοδυτικά ορεινά και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 και στη νότια Κρήτη τοπικά 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα