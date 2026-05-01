Καιρός: Μάιος όπως... Φεβρουάριος - Μέχρι πότε θα κρατήσει η ψυχρή εισβολή

Μέχρι και την Κυριακή θα διαρκέσει η ασυνήθιστη για την εποχή ψυχρή εισβολή, με διαστήματα ηλιοφάνειας όμως το Σαββατοκύριακο, αλλά και τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά.

Το Σάββατο (2/5) αναμένεται άστατος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας, τοπικές βροχές, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και πολύ ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Το πρωί θα εκδηλώνονται βροχές στη Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία, τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και την Κρήτη, ενώ σποραδικές καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο που θα εξασθενήσουν. Από το απόγευμα τοπικές μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και πολύ περιορισμένα στη δυτική Πελοπόννησο, τα δυτικά τμήματα της Ηπείρου και το βράδυ στο Ιόνιο. Το βράδυ θα βρέξει και στην Εύβοια και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Πάντως, σε όλη τη χώρα θα επικρατήσουν και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες 5-7 και στο κεντρικό πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, κρύο το πρωί, ενώ το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 13-16 και στη δυτική Ελλάδα τοπικά τους 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες στα βόρεια του νομού, όπου τη νύχτα εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-16 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4-6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες βροχές πριν το ξημέρωμα, στη συνέχεια θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν σταδιακά και από αργά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς, με μεταβλητούς ανέμους 2-5 μποφόρ.

Ο καιρός την Κυριακή

Την Κυριακή (3/5) θα διατηρηθούν οι χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ βροχές αναμένονται στα νησιά του Αιγαίου, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στα βόρεια ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, με τους βοριάδες στο Αιγαίο να διατηρούνται πολύ ισχυροί στα 5-7 και στο ανατολικό-νοτιοανατολικό 8 μποφόρ. Από την επόμενη εβδομάδα σταδιακά έρχεται ξανά η άνοιξη.