Καιρός: Με λασποβροχή και αφρικανική σκόνη η Δευτέρα του Πάσχα - Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Αστάθεια παρουσιάζει ο καιρός σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα (13/4) με κύρια χαρακτηριστικά τις αυξημένες νεφώσεις, τις τοπικές βροχές και τους ενισχυμένους ανέμους, κυρίως στα δυτικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στη Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Μακεδονία αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές έως νωρίς το απόγευμα, ενώ φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν και στη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, οι νεφώσεις θα είναι αραιές, κατά τόπους όμως πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, δημιουργώντας συνθήκες που απαιτούν προσοχή από τους οδηγούς. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο Πέλαγος θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα είναι πιο ήπιοι, από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, όπου θα φτάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 17 με 18 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη έως και τους 22 βαθμούς.

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική και δυτική Μακεδονία έως νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως το μεσημέρι στη Θεσσαλία.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 τοπικά στην Κρήτη 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Τρίτη (14/4)

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα νότια θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και βαθμιαία στη Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά όπου θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς, στα δυτικά θα φτάσει τους 23 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για Τετάρτη (15/4)

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη (16/4)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή (17/4)

Στα δυτικά και τα βόρεια αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανόν καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.