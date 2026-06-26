Καιρός: Μελτέμια και μικρή ανάσα δροσιάς πριν την έντονη ζέστη της νέας εβδομάδας

Το μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του Σαββατοκύριακου (27-28/6), το οποίο μέσα στο Αιγαίο θα φτάνει τα 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ από βδομάδα ο θερμικός θόλος στην Ευρώπη θα αρχίσει να καταρρέει και τα απομεινάρια του θα επηρεάσουν τη χώρα μας με αρκετή ζέστη, αλλά όχι καύσωνα.

Το Σάββατο (27/6), το πρωί θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και θα σημειωθούν λίγες σύντομες μπόρες γύρω από τα ορεινά στην Ήπειρο και πιθανόν και στη Μακεδονία. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αίθριος καιρός.

Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί βοριάδες 5-7 και τοπικά στο κεντρικό 8 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες που δε θα ξεπερνούν όμως τα 4-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο στη δυτική και βόρεια χώρα θα φτάσει εκεί τους 35-38οC, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 31-35.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26-34 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4-6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα αυξηθούν με μικρή πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35oC, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα την Κυριακή

Την Κυριακή (28/6), αναμένεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με τους βοριάδες να διατηρούνται πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα ιδίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Τη Δευτέρα, θα διατηρηθεί ο καλός καιρός στη χώρα με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 33-36 και στη δυτική και βόρεια χώρα τους 37-39οC. Παράλληλα, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν λίγο.