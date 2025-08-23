Καιρός: Μελτέμια, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή

Ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αναφέρει ότι, «σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με την θερμοκρασία σε πτώση και αύριο Κυριακή δεν θα ξεπεράσουμε στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Μικρή περαιτέρω πτώση τη Δευτέρα και άνοδος της θερμοκρασίας από την Πέμπτη. Το μελτέμι επικρατεί από την Κυριακή έως και την Πέμπτη στο Αιγαίο με μέγιστη ένταση τα 6 με 7 μποφόρ».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Κυριακή (24.08.2025), με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις και πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 5 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.

Τσατραφύλλιας: «Έρχεται αξιόλογος καύσωνας»

Από τις αρχές του Σεπτέμβριου φαίνεται πως όλα αλλάζουν καθώς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, θα έρθει και πάλι ο καύσωνας.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η θερμή μάζα που θα έρθει στη χώρα μας από Μέση Ανατολή και Αφρική, θα παραμείνει για αρκετές ημέρες.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Σκυτάλη με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης! Καλό μεσημέρι! Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα.

Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας. Τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής και θα σας ενημερώσω! Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι…όπως και να έχει!