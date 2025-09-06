Καιρός: Μικρό καλοκαιράκι το Σαββατοκύριακο - Πόσο θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος - Πού θα βρέξει

Άνοδο της θερμοκρασίας θα παρατηρηθεί το Σαββατοκύριακο με τον καιρό να είναι γενικά αίθριος σε σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Στα δυτικά και ηπειρωτικά ο υδράργυρος φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα είναι γενιά αίθριος με ανέμους που θα πνέουν με διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος με μεταβλητούς ανέμους που θα πνέουν 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασίας θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στη δυτική Μακεδονία κυρίως στα ορεινά. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και έως το μεσημέρι στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί βορειοδυτικοί 5 πρόσκαιρα στα ανοιχτά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και μόνο στα ανατολικά έως το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 βαθμούς και στις Σποράδες έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Σχεδόν αίθριος. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Σχεδόν αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 07/09

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο μετά το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα 08/09

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους, οι οποίες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη 09/09

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά όπου πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη 10/09

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια-παραθαλάσσια.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.