Κακοκαιρία με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται από το βράδυ της Πέμπτης και από τα βορειοδυτικά, η οποία την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, από την Κυριακή θα μας επηρεάσουν από τα βορειοανατολικά ψυχρές αέριες μάζες, οπότε και για πρώτη φορά φέτος τα χιόνια θα κατέβουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Μπόρες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και από το απόγευμα κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Το βράδυ θα σημειωθούν και καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο. Λίγες τοπικές βροχές αναμένονται και στη δυτική Θράκη και τη νότια Κρήτη.

Στο Αιγαίο θα στραφούν οι άνεμοι σε νοτιάδες με ένταση 3-5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες 4-6 και στο βόρειο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια το μεσημέρι τους 13-16, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 16-19οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18οC, με νοτιάδες 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά με μικρά διαστήματα με ήλιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16οC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο, με μεγάλα ύψη βροχής, ενώ βροχές αναμένονται και στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα και την κεντρική και βόρεια χώρα. Το Σαββατοκύριακο οι βροχές θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ την Κυριακή στα ορεινά αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις.