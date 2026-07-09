Καιρός: Οι μπόρες λιγοστεύουν και η ζέστη ανεβαίνει το Σαββατοκύριακο

Με την ατμοσφαιρική διαταραχή να κινείται ανατολικά η αστάθεια θα περιοριστεί τις επόμενες ημέρες, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά το Σαββατοκύριακο.

Την Παρασκευή (9/7), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις. Τοπικού χαρακτήρα βροχές θα σημειωθούν το πρωί στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, το βόρειο Αιγαίο και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά και γύρω από αυτά στη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά, το εσωτερικό της Ηπείρου και την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες που το βράδυ θα σταματήσουν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-5 και στο νοτιοανατολικό τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29-32 και τοπικά στη δυτική Ελλάδα τους 33-34οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά. Από το μεσημέρι αναμένονται αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, πιο αυξημένες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-31oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και μόνο στη Χαλκιδική μέχρι το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33oC, με μεταβλητούς ανέμους 3-5 μποφόρ.

Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλοκαιρινό με τη ζέστη να εντείνεται και τον υδράργυρο την Κυριακή να φτάνει τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 37-39 oC.