Καιρός: Παραμένει άστατο το σκηνικό με ισχυρά φαινόμενα - Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν περιοχές της ανατολικής χώρας και του Αιγαίου. Τα φαινόμενα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ από την Κυριακή (26/7) αναμένεται σταδιακή βελτίωση.

Πού θα σημειωθούν ισχυρά φαινόμενα

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που παραμένει σε ισχύ από την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από κατά τόπους,, ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων, προβλέπονται:

Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρωινές ώρες. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες.

Την ίδια ώρα, στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή (26/7)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 30 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για Δευτέρα (27/7) και Τρίτη (28/7)

Στα κεντρικά και τα βόρεια αρχικά τη Δευτέρα (27/7) αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα κεντρικά και τα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Παράλληλα, την Τρίτη (28/7) στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Βελτίωση τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.