Καιρός: Προ των πυλών οι δυο...ιταλικές κακοκαιρίες - Πού θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες

«Καμπανάκι» για έντονα καιρικά φαινόμενα το τριήμερο που ξεκινά από το Σάββατο (8/11) χτυπούν τα προγνωστικά του καιρού με τις περιοχές της δυτικής Ελλάδας να αναμένεται να πληγούν περισσότερο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, έρχονται δυο κακοκαιρίες από την Ιταλία με τις περιοχές που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή επικινδυνότητας» να είναι «τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η Αιτωλοακαρνανία και κυρίως οι παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου», ενώ σε δεύτερη... μοίρα έρχονται μέρη της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος σημειώνει μάλιστα πως οι «νοτιάδες θα ενισχυθούν» γεγονός που θα κρατήσει τον υδράργυρο «λίγο υψηλά».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Δύο Ιταλικές κακοκαιρίες θα δώσουν έντονα φαινόμενα και στη χώρα μας..."

Καλημέρα!

Ένα βαρομετρικό χαμηλό από σήμερα το βράδυ μέχρι την Κυριακή και ένα δεύτερο από την Κυριακή μέχρι την Τρίτη 11/11 και τα δύο από την Ιταλία, θα προκαλέσουν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές, βρίσκονται τα νησιά του Ιονίου , η Ήπειρος, η Αιτωλοακαρνανία και κυρίως οι παράκτιες περιοχές της Πελοποννήσου (δυτική και νότια).

Στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκεται η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν σήμερα τη νύχτα στα δυτικά και μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν στα βόρεια.

Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν και θα κρατήσουν τη θερμοκρασία λίγο υψηλά , ενώ αυξημένοι θα είναι και οι δείκτες υγρασίας.

Βροχές θα έχουν οι περισσότερες περιοχές.»

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ



Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται το επόμενο τριήμερο σε πολλές περιοχές της δυτικής κυρίως Ελλάδας, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ),

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

1. Το Σάββατο (08-11-25) μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο.

2. Την Κυριακή (09-11-25) από τις προμεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο και από το απόγευμα στη Δυτική Στερεά και την Ήπειρο.

3. Τη Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά

β. μέχρι και το βράδυ στη Δυτική Πελοπόννησο

γ. από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία.