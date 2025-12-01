Καιρός: Προειδοποιεί για «αφρικανική καταιγίδα» ο Τσατραφύλλιας - Θα «χτυπήσει» και την Αττική

Για νέο κύμα κακοκαιρίας προειδοποιεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέροντας πως από την Τετάρτη (3/12) θα γεννηθεί ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει περιοχές της χώρας μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν «τη δυτική Ελλάδα (κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), τη νότια Πελοπόννησος, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Αττική, τις Σποράδες, την κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη».

Παράλληλα, αναφέρεται πως στα πολύ ορεινά και σε κάποια χιονοδρομικά, θα πέσουν και χιόνια.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«"Έρχεται αφρικανική καταιγίδα..."

Καλημέρα καλή εβδομάδα και καλό μήνα!

Ο τίτλος της σημερινής ανάρτησης δεν είναι τυχαίος. Την Τετάρτη ένα βαρομετρικό χαμηλό θα γεννηθεί στη βόρεια ακτή της Αφρικής και συγκεκριμένα της Λιβύης: στον κόλπο της Σύρτης.

Θα μας επηρεάσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι:

Η δυτική Ελλάδα (κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), η νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, η Αττική, οι Σποράδες, η κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη από τα δυτικά και σταδιακά θα σαρώσουν τις περισσότερες περιοχές.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Χιόνια θα πέσουν στα πολύ ορεινά και σε κάποια χιονοδρομικά.

Μέρα με τη μέρα θα μπορέσω να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος για την ένταση και τις περιοχές».