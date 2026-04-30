Καιρός: Πρωτομαγιά με χειμωνιάτικο σκηνικό - Βροχές, κρύο και θυελλώδεις άνεμοι

Με χειμωνιάτικο σκηνικό σε πολλές περιοχές της χώρας θα κυλήσει η Πρωτομαγιά. Οι πολύ ψυχρές για την εποχή αέριες μάζες από τη βορειοανατολική Ευρώπη που επηρεάζουν από το απόγευμα της Πέμπτης τη βόρεια χώρα θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη.

Μπόρες, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Την Πρωτομαγιά, από το πρωί θα εκδηλώνονται βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις βόρειες Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται μέχρι το βράδυ αλλά περιορισμένα. Από το μεσημέρι μπόρες θα σημειωθούν στη Μακεδονία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και τη δυτική Ελλάδα, ενώ στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Λίγες βροχές μετά το μεσημέρι αναμένονται και στη βόρεια Κρήτη. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά πάνω από τα 1100-1400 μέτρα υψόμετρο.

Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες 5-7 και στο κεντρικό και βόρεια πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3-6 μποφόρ.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία σε μεγάλη πτώση στα ανατολικά και βόρεια, το μεσημέρι δε θα ξεπερνά τους 12-15, στη δυτική Ελλάδα τους 16-19 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 20οC.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσει συννεφιά με λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-14 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4-6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και ξανά από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14οC, με μεταβλητούς ανέμους 2-5 μποφόρ.

Άστατο το σκηνικό και το Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο, θα διατηρηθούν οι πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και άστατο καιρό και μέσα στο Αιγαίο και το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα ηπειρωτικά. Παράλληλα, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις με εντάσεις 5-7 και τοπικά 8 μποφόρ.