Καιρός: Τα 5 σημεία που μαρτυρούν ότι το φθινόπωρο είναι εδώ - Πότε θα βρέξει πολύ στην Αττική

Τα πέντε βασικά σημεία που «μαρτυρούν» ότι το φθινόπωρο έχει έρθει για τα καλά αναλύει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Μάλιστα, εξηγεί πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες και πότε αναμένεται να δούμε υψηλά ποσοστά βροχής και στην Αττική.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρουσάκης τονίζει ότι οι καιρικές συνθήκες έρχονται να συμβαδίσουν περισσότερο με την εποχή, τόσο από άποψη βροχών όσο και θερμοκρασίας.

Έντονες βροχές θα πλήξουν από την Παρασκευή (16/10) την Δυτική Ελλάδα, μαζί με θυελλώδεις ανέμους. Από το Σάββατο πρόκειται να επικρατήσει καιρός τύπου «Π», γεγονός που θα επηρεάσει τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Από την Κυριακή ο καιρός θα επιδεινωθεί με τα καιρικά φαινόμενα να πλήττουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Η Δευτέρα είναι και η μέρα που η Αττική θα αντιμετωπίσει αξιόλογες βροχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Αναλυτικά, όσα έγραψε:

«Επιστροφή σε φθινοπωρινό μοτίβο

Με τον καιρό να συμβαδίζει με την εποχή που βρισκόμαστε θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας.

Αυτό σημαίνει ότι οι βροχές επιστρέφουν ενώ και η θερμοκρασία που τις τελευταίες ημέρες μας θύμισε κάτι από Χειμώνα ιδιαίτερα τη νύχτα και το πρωί και με έμφαση περιοχές προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα, θα αρχίσει να εναρμονίζεται περισσότερο με την εποχή.

Ειδικότερα

1. Αύριο Παρασκευή οι περισσότερες και εντονότερες βροχές θα αφορούν τη δυτική Ελλάδα όπου σε αυτές τις περιοχές θα επικρατήσουν και τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι.

2. Το Σάββατο θα επικρατήσει σταδιακά ο καιρός τύπου "Π", που σημαίνει ότι οι βροχές με γενικά ήπιες εντάσεις θα αφορούν τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

3. Μέσα στην Κυριακή αναμένουμε γενικευμένη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και από τα δυτικά με τοπικά ισχυρές βροχές - καταιγίδες φαινόμενα που θα απασχολήσουν αρκετές περιοχές μέχρι και τη Δευτέρα.

4. Μέσα στο Σάββατο θα δούμε υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια (26° με 28° βαθμούς κελσίου).

5. Ο νομός Αττικής φαίνεται να δέχεται αξιόλογες βροχές μέσα στη Δευτέρα».