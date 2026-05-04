Καιρός: Τα ιστορικά ρεκόρ που έσπασε η ψυχρή εισβολή της Πρωτομαγιάς-Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες

Η ακραία ψυχρή εισβολή που επηρέασε τη χώρα από την Πρωτομαγιά μέχρι και το Σαββατοκύριακο έσπασε πολλά ρεκόρ, όχι μόνο χαμηλών θερμοκρασιών αλλά και χιονοπτώσεων.

Αιτία ήταν η κάθοδος πολύ ψυχρών αερίων μαζών από την περιοχή της βορειοανατολικής Ευρώπης.

Ιστορικό χαμηλό 126 ετών για την Αθήνα

Στην Αθήνα ήταν η πρώτη φορά εδώ και 126 χρόνια, οπότε και καταγράφονται δεδομένα, που το μεσημέρι για 3 ημέρες ο υδράργυρος δεν ανέβηκε πάνω από τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Πρωτοφανείς χιονοπτώσεις στην Αττική

Στην Πάρνηθα για πρώτη φορά τουλάχιστον από το 1940 σημειώθηκε χιονόπτωση τον Μάιο. Μάλιστα χιόνισε και στην Πεντέλη, όπου δεν υπάρχει καταγραφή χιονόπτωση τουλάχιστον για ένα αιώνα.

Παγετός στην Τρίπολη και ρεκόρ στη Θεσσαλονίκη

Στην Τρίπολη σημειώθηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία Μαΐου από το 1957. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο υδράργυρος έπεσε κάτω από το 0 (-1,2 βαθμούς Κελσίου).

Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έπεσε το πρωί του Σαββάτου και της Δευτέρας στους 7,1 βαθμούς, που είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί τον Μάιο, από το 1990.