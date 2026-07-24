Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει απότομα - Καταιγίδες στην Αττική και δροσιά το Σαββατοκύριακο

Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται τις αμέσως επόμενες ώρες στην Αττική και κυρίως στα βόρεια του νομού και το Σαρωνικό. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και πολλούς κεραυνούς. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν αργά το βράδυ, και πιο εξασθενήμενες βροχές αναμένονται μέχρι το πρωί του Σαββάτου κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού.

Ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία όμως ειδικά το Σάββατο να κυμαίνεται σε αρκετά χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Το Σάββατο, τις πρώτες πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια, με τα φαινόμενα να εξασθενούν στη συνέχεια. Μπόρες αναμένονται στη βόρεια Κρήτη και τις Κυκλάδες, με τα φαινόμενα από το μεσημέρι να εξασθενούν, ενώ λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί και το απόγευμα σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες πολύ ισχυροί βοριάδες με ένταση 5-7 και τοπικά κυρίως στο νοτιοανατολικό 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4-6 μποφόρ.

@flashgrofficial 🌤️ Ένα πιο δροσερό από τα συνηθισμένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο πλησιάζει, με τις τελευταίες βροχές να περιορίζονται σταδιακά μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, κυρίως σε Κρήτη, Εύβοια, Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. 💨 Οι βοριάδες θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 5 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με μικρή άνοδο την Κυριακή. ☀️ Από το απόγευμα του Σαββάτου και καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής ο καιρός θα βελτιωθεί σε όλη τη χώρα, ενώ η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας και επιστροφή των μελτεμιών. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου ♬ original sound - Flash.gr - Flash.gr

Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση δε θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 25-29 και τοπικά στη δυτική Ελλάδα θα φτάσει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική το πρωί θα επικρατήσουν νεφώσεις, πιο αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά του νομού, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες το πρωί που θα φτάνουν τα 5-7 μποφόρ, αλλά θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες που το πρωί θα είναι ισχυροί και θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι.

Την Κυριακή, θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα με τον υδράργυρο να σημειώνει μικρή άνοδο και να κυμαίνεται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παράλληλα, οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6-7 μποφόρ.

Την ερχόμενη εβδομάδα και κυρίως τη Δευτέρα θα ανέβει η θερμοκρασία αισθητά στους 33-36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ τοπικά στους 37-39 βαθμούς, ενώ από την Τετάρτη θα αρχίσουν να ενισχύονται τα μελτέμια και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.