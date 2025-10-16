Καιρός: Τοπικές καταιγίδες με βραδινή επιδείνωση στα δυτικά - Κακοκαιρίες μέχρι και τη Δευτέρα

Με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αλλά και βαθμιαία επιδείνωση από το βράδυ, προβλέπεται να κυλήσει ο καιρός την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, ενώ δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες.

«Δύο διαταραχές από τα δυτικά θα μας επηρεάσουν το επόμενο πενθήμερο με αρκετές βροχές σε πρώτο βαθμό στη δυτική Ελλάδα και σε δεύτερο βαθμό στην κεντρική Στερεά, στην Πελοπόννησο και ίσως στα νοτιότερα της Θεσσαλίας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για σήμερα Πέμπτη (16/10) στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα ανατολικά θα σταματήσουν, όμως στο Ιόνιο θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις Σποράδες και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην Κρήτη, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά της Κρήτης.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, στο Ιόνιο 6 και αργά το βράδυ 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχές την Πέμπτη (16/10)

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βελτίωση το βράδυ στις υπόλοιπες περιοχές.



Ανεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά και βαθμιαία και στα κεντρικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και από αργά το απόγευμα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες όπου τις βραδινές ώρες θα ενταθούν. Εξασθένηση από το απόγευμα στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4, βαθμιαία στο Ιόνιο 5 με 6 και αργά το βράδυ 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (17/10)

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα δυτικά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο με πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο (18/10)

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Ο καιρός την Κυριακή (19/10)

Στα νότια και τα ανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βαθμιαία στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός την Δευτέρα (20/10)

Στα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.