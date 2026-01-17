Καιρός: Τριήμερο με «ουκρανικό» πολικό ψύχος – Πού θα χιονίσει μέχρι και τη Δευτέρα

Ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη Μαύρη Θάλασσα, θα μεταβάλουν αισθητά τον καιρό στη χώρα μας. Η ραγδαία επιδείνωση φέρνει κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και τσουχτερό κρύο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Star, Θοδωρή Κολυδά, κύμα ψυχρών αερίων μαζών που προέρχεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα με τις χαμηλές θερμοκρασίες να γίνονται πιο αισθητές κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρει, ο υδράργυρος θα υποχωρήσει συνολικά κατά 7 έως 8 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τα επίπεδα που καταγράφονται σήμερα.

Την ίδια ώρα, στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση του ψύχους, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας.

🎯ΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΑΝΟΝΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ

✅Ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη βορειοανατολική Ευρώπη… pic.twitter.com/Db0U1WXzI7 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 16, 2026

Πού θα χιονίσει ανά ημέρα

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, σε ανάρτησή του, καταγράφει αναλυτικά πού αναμένονται χιονοπτώσεις ανά ημέρα.

Όπως αναφέρει, οι χιονοπτώσεις που αναμένονται στο πλαίσιο της προσεχούς ψυχρής εισβολής μέτριας εντάσεως (από σήμερα Σάββατο έως και την Τρίτη), θα είναι ασθενείς και τοπικά έως πρόσκαιρα μέτριας έντασης, με τον ασθενή χαρακτήρα να αποτελεί τον κανόνα.

«Επομένως δε θα πρέπει να αναμένουμε συνθήκες πυκνών χιονοπτώσεων ή εκτεταμένων και σημαντικών χιονοστρώσεων.

Κατά βάση αναμένουμε εξασθενημένα φαινόμενα στις εξής περιοχές:

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Κεντρική Μακεδονία : 200 μέτρα (πέριξ της Θεσσαλονίκης) και 150-200 μέτρα (ν. Σερρών, ν. Κιλκίς και Άγιο όρος) και 350-400 μέτρα (κατά βάση Πέλλα, Πιερία, Ημαθία)

Δυτική Μακεδονία : 500-600 μέτρα

Σποράδες : 400 μέτρα

Θεσσαλία : 400-500 μέτρα

Κεντρική Στερεά : 500-600 μέτρα

Ανατολική Στερεά : 500-600 μέτρα

Αττική : 500-600 μέτρα

Εύβοια : 500-600 μέτρα

Ανατολική / Βορειοανατολική Πελοπόννησος : 600-700 μέτρα

Βορειοανατολικό Αιγαίο : 100-200 μέτρα

Βόρειες Κυκλάδες : 550-600 μέτρα

Κρήτη : 900-1000 μέτρα

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Κεντρική Μακεδονία : 100-200 μέτρα ( κατά βάση Άγιο όρος και νομοί Πέλλας, Πιερίας και Ημαθίας)

Δυτική Μακεδονία : 500-600 μέτρα

Σποράδες : 300 μέτρα

Θεσσαλία : 250-350 μέτρα

Κεντρική Στερεά : 400-500 μέτρα

Ανατολική Στερεά : 400-500 μέτρα

Αττική : 400-500 μέτρα

Εύβοια : 450-500 μέτρα

Ανατολική / Βορειοανατολική Πελοπόννησος : 550-600 μέτρα

Βορειοανατολικό Αιγαίο : 0-100 μέτρα

Βόρειες Κυκλάδες : 500-600 μέτρα

Κρήτη : 800-900 μέτρα»

Καιρός: Χάρτης με τις περιοχές που θα χιονίσει

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη Ρωσία, μεταβάλλουν αισθητά τον καιρό στη χώρα μας από το Σάββατο.

Aναλυτικά, το διήμερο Σάββατο 17/01 και Κυριακή 18/01 αναμένονται:

Συνολική πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 10 βαθμών.

Τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στην Κρήτη.

Τοπικές χιονοπτώσεις, που κατά βάση θα είναι ασθενείς, στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα από την Κεντρική Στερεά και βορειότερα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο.

Φωτ.: meteo.gr

Ο καιρός την Κυριακή (18/1)

Την Κυριακή θα σημειωθεί περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας της τάξεως των 2-3 βαθμών. Στην Αττική, χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, στη δυτική, την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σε ημιορεινές περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 04 με 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 07 με 12 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βορειοανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός τη Δευτέρα (19/1)

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τρίτη (20/1)

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και χιονόνερο στα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8, στα νοτιοδυτικά τοπικά 9 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Ο καιρός την Τετάρτη (21/1)

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περεταίρω άνοδο σε όλη σχεδόν τη χώρα, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.