Καιρός: Βελτίωση το Σαββατοκύριακο με ηλιοφάνεια και τέλος στην αφρικανική σκόνη - Πού θα βρέξει

Καθώς απομακρύνεται το χαμηλό βαρομετρικό που μας επηρέαζε προς την Κύπρο, ο καιρός το Σαββατοκύριακο θα είναι καλύτερος με περισσότερη ηλιοφάνεια, χωρίς αφρικανική σκόνη και τους θυελλώδεις βοριάδες σταδιακά να εξασθενούν.

Το Σάββατο το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα, που θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις.

Τοπική αστάθεια το μεσημέρι του Σαββάτου

Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, το εσωτερικό της Ηπείρου, τη δυτική και κεντρική Στερεά και την κεντρική και βόρεια Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν από το βράδυ.

Στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι οι βοριάδες θα φτάνουν τα 6-8 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα εξασθενήσουν λίγο. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 19-23, ενώ στη δυτική Ελλάδα τοπικά και τους 24-26°C.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-22 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βοριάδες 4-6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ που θα εξασθενήσουν λίγο από το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-23 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 3-4 μποφόρ.

Πρόγνωση για την Κυριακή και τη Δευτέρα

Την Κυριακή, θα επικρατήσουν γενικά καλές καιρικές συνθήκες με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με περιορισμένη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως την Πελοπόννησο, την Πίνδο και την ανατολική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5-6 και μόνο στο ανατολικό πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η καλοκαιρία στις περισσότερες περιοχές με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιές νεφώσεις, πιο αυξημένες στη βόρεια χώρα. Περιορισμένη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένεται κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στην ανατολική χώρα θα φτάσει τους 23-25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δε θα ξεπερνούν τα 4-5 μποφόρ.