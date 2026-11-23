Μετά την ανοιξιάτικη πολυήμερη καλοκαιρία, με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, από την Τρίτη αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας 7-10οC, με παγετό το πρωί και το βράδυ στα ορεινά και τα ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη η θερμοκρασία στην κεντρική και βόρεια χώρα το μεσημέρι δε θα ξεπεράσει τους 10-14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15-18 και μόνο στη νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 18-21οC. Παρ’ όλα αυτά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και μόνο νωρίς το πρωί στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν μπόρες, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται και στη βόρεια Κρήτη και τη Θράκη.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17οC, με βοριάδες 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11οC, με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5-7 μποφόρ.

Την Τετάρτη αναμένεται μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Από την Πέμπτη έρχεται κακοκαιρία από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες, η οποία την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και θα έχει σημαντική διάρκεια. Η θερμοκρασία σταδιακά θα πέσει σε αμιγώς χειμωνιάτικα επίπεδα και τα χιόνια φαίνεται να κατεβαίνουν χαμηλότερα για πρώτη φορά φέτος.