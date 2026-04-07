Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας μετά τα 28άρια – Πού θα βρέξει Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη

Η πιο ζεστή ημέρα της φετινής χρονιάς ήταν η Μεγάλη Τρίτη με τον υδράργυρο να φτάνει ακόμη και τους 28οC, στα Τρίκαλα και τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο καιρός τη Μεγάλη Τετάρτη: Ανοιξιάτικο σκηνικό με τοπικές βροχές

Και τη Μεγάλη Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν ανοιξιάτικες συνθήκες, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες στη βόρεια και ανατολική χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν νωρίς το πρωί στο ανατολικό-βορειοανατολικό Αιγαίο και κυρίως στη Λέσβο, ενώ από το απόγευμα παροδικές βροχές αναμένονται στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Το πρωί και το βράδυ η ορατότητα στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε βοριάδες με ένταση 4-6 και πρόσκαιρα στο βόρειο 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτικοί άνεμοι 4-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία εκτός από τη βόρεια-βορειοανατολική χώρα όπου θα σημειώσει πτώση, στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 20-24οC.

@flashgrofficial Μείναμε μόνο 5 μέρες για το Πάσχα και όλοι σκεφτόμαστε ήδη το σούβλισμα του αρνιού! Αλλά πρώτα ας δούμε τι καιρό θα κάνει την Μεγάλη Τετάρτη. 🌞 Γενικά στην Ελλάδα: Ιδανική μέρα για βόλτα! Μεγάλα διαστήματα με ήλιο και μόνο λίγες βροχές το πρωί στο Ανατολικό Αιγαίο (κυρίως Λέσβο) και από το απόγευμα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Το πρωί κάπου-κάπου ομίχλες στη Δυτική Ελλάδα. 🌡️ Θερμοκρασία: Ζέστη μέχρι 20-24 βαθμούς το μεσημέρι (λίγο πιο χαμηλά στη βόρεια Ελλάδα) 🏛️ Αττική: Λιακάδα μέχρι το μεσημέρι, σύννεφα το απόγευμα και λίγη βροχή αργά το βράδυ (κυρίως δυτικά και βόρεια). Μέχρι 24 βαθμούς! 🏙️ Θεσσαλονίκη: Σύννεφα το πρωί αλλά γρήγορα θα βγει ο ήλιος. Μέχρι 20 βαθμούς με αρκετό αέρα μέχρι το μεσημέρι. Και το σημαντικότερο; Με καλό καιρό θα σουβλίσουμε το αρνί! 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης ♬ original sound - Flash.gr

Τι αναμένεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα που σταδιακά θα αυξηθούν και αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-24 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά νεφώσεις, που γρήγορα θα διαλυθούν και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-20 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς βοριάδες 4-6 μποφόρ.

Μεγάλη Πέμπτη: Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας

Τη Μεγάλη Πέμπτη η θερμοκρασία θα πέσει ακόμη και 6-7 βαθμούς σε σχέση με σήμερα. Παράλληλα, θα εκδηλωθούν βροχές κυρίως στη Θράκη και από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Οι βοριάδες στα πελάγη θα φτάνουν τα 4-6 και μόνο στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Η πρόγνωση για τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο

Τη Μεγάλη Παρασκευή θα σημειωθούν βροχές κυρίως στη Θράκη και μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 15-18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, με τους βοριάδες στα πελάγη μέχρι τα 5-6 μποφόρ.

Και ενώ την Κυριακή του Πάσχα φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι καλός σχεδόν σε όλη τη χώρα, για το Μεγάλο Σάββατο υπάρχει ακόμα αβεβαιότητα, κατά πόσο θα επηρεάσει τη χώρα μας μια διαταραχή από τα βόρεια με αποτέλεσμα να σημειωθούν γενικευμένες βροχές, ή θα κινηθεί ανατολικά η διαταραχή με αποτέλεσμα οι βροχές να είναι περιορισμένες.