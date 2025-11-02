Καιρός: Βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα αλλά με θερμοκρασίες… άνοιξης

Βροχερός θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αύριο, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ωστόσο η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα για την εποχή.

Ειδικότερα, ο καιρός αύριο σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις που κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 22 με 24 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο το πρωί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Πιθανότητα για ασθενή βροχή στην ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα