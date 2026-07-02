Καιρός: Ζέστη και αστάθεια την Παρασκευή – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Η αστάθεια θα ενταθεί την Παρασκευή (3/7) και το Σάββατο (4/7) στη χώρα μας, οπότε και κυρίως στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας.

Την Παρασκευή, το πρωί θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στη βόρεια χώρα και τοπικές ομίχλες στη δυτική Ελλάδα και το νότιο Αιγαίο. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στη Θράκη, το εσωτερικό της Ηπείρου και της Πελοποννήσου, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επιμείνουν κατά τόπους στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 και μόνο στο νοτιοανατολικό τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά στους 31-34 βαθμούς, ενώ στην ανατολική και βόρεια χώρα τους 33-36 και τοπικά τους 37οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα βόρεια-βορειοδυτικά τμήματα του νομού με πιθανότητα να βρέξει τοπικά γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24-35oC, με μεταβλητούς ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν στα ανατολικά του νομού και την ορεινή Χαλκιδική και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35oC, με βοριάδες κυρίως 3-5 μποφόρ.

Τοπικά φαινόμενα

Το Σάββατο θα συνεχιστεί η αστάθεια στα περισσότερα ηπειρωτικά με τα φαινόμενα στην Πελοπόννησο να είναι τοπικά ισχυρά. Την Κυριακή, πάντως ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές και οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά.