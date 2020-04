ΗΠΑ κορονοϊός: Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ξεπεράστηκε χθες το όριο των 700.000 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από τον νέο κορονοϊό με τους θανάτους να ανερχονται σε 36.773 . Μάλιστα καταγράφηκαν 3.856 νέοι θάνατοι σε ένα 24ωρο.

Όμως μάλλον ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει περιπτώσεις θανάτων που «πιθανόν συνδέονται» με την ασθένεια COVID-19, αλλά δεν εντάσσονταν στον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας μέχρι τώρα. Αυτή την εβδομάδα, οι αρχές στην πόλη της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι πρόσθεσαν 3.778 θανάτους που «πιθανόν» οφείλονταν στον κορονοϊό στον επίσημο απολογισμό.

Συγκριτικά, ως τις 20:00 (03:00) τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), έκαναν λόγο για 33.049 θανάτους, συμπεριλαμβανομένων 4.226 που δεν έχει επιβεβαιωθεί πως οφείλονταν στην COVID-19. Πρόκειται για αριθμό ελαφρά χαμηλότερο από αυτόν που δίνει το Τζονς Χόκπκινς. Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα του κόσμου όπου καταγράφεται ο βαρύτερος απολογισμός στον πλανήτη. Ακολουθούν η Ιταλία (22.745 νεκροί), η Ισπανία (19.478) και η Γαλλία (18.681).

