Καισαριανή: Διακόπηκε η δημοπρασία στο eBay - Πόσο έφτασαν να κοστίζουν οι φωτογραφίες ντοκουμέντο

Μετά τον σάλο που δημιούργησε η δημοπρασία με τα ιστορικά ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 αντιστασιακών στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, το πρωί της Δευτέρας (16/2) οι φωτογραφίες «κατέβηκαν» από το eBay.

Αν και η εν λόγω δημοπρασία, που διενεργούσε η βελγική εταιρεία Crain’s Militaria, ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 23 Φεβρουαρίου, οι επίμαχες φωτογραφίες που συγκίνησαν το πανελλήνιο «κατέβηκαν» σήμερα από τη λίστα της πλατφόρμας.

Την ίδια ώρα, οι εν λόγω ιστορικές φωτογραφίες, που απεικονίζουν τους 200 αντιστασιακούς που εκτελέστηκαν από τους ναζί την Πρωτομαγιά του 1944 στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, είχαν φτάσει να κοστίζουν από 473 έως και 2.140 ευρώ.

Ειδικότερα, η πιο φθηνή φωτογραφία που έδειχνε τα φορτηγά έτοιμα να φορτώσουν τους 200 αντιστασιακούς κοστίζει 473 ευρώ, ενώ η τιμή της φωτογραφίας που τους δείχνει να περπατούν προς το εκτελεστικό απόσπασμα έφτασε στα 2.140 ευρώ.

Επιπλέον στην φωτογραφία που αποτυπώνεται η στιγμή που οι ναζί έχουν στήσει στο τοίχο μια ομάδα από τους 200 αντιστασιακούς κοστολογείται στα 2.010 ευρώ.

Πηγή: Facebook/Greece at WWII Archives

Καισαριανή: Ταυτοποιήθηκαν δύο εκτελεσθέντες - Ποιοι είναι

Σημειώνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες από την εφημερίδα «Τα Νέα», σε μία από τις φωτογραφίες όπου οι άνδρες οδηγούνται στο εκτελεστικό απόσπασμα, ο ψηλός άνδρας με το λευκό πουκάμισο, δεύτερος στη διάταξη, ταυτοποιείται ως ο Βασίλειος Παπαδήμας.

Ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του γνωστού εκδότη και αντιστασιακού Δημήτρη Παπαδήμα (απεβίωσε το 2016).

Ο Βασίλης Παπαδήμας γεννήθηκε στην Πύλο το 1909 και εργαζόταν στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Γιάλοβα Μεσσηνίας. Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο και στις 6 Αυγούστου 1941 συνελήφθη από ιταλούς καραμπινιέρους και έλληνες χωροφύλακες. Αρχικά μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο του Ναυπλίου και στη συνέχεια στη Λάρισα, πριν οδηγηθεί στην εκτέλεση στην Καισαριανή.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το πρώτο νεαρό αγόρι που διακρίνεται να χαμογελά σε άλλη φωτογραφία είναι ο Ηλίας Ρίζος του Δημητρίου.

Ήταν αρτεργάτης σε βιοτεχνία ζυμαρικών στη Λαμία, στην περιοχή του Αγίου Λουκά. Μετά την είσοδο των Ιταλών στην πόλη, παραδόθηκε από Έλληνες συνεργάτες των κατακτητών και οδηγήθηκε αρχικά στις Φυλακές Λαμίας και στη συνέχεια στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου. Τα αδέλφια του, Αποστόλης και Βασιλική, είχαν επίσης αντιστασιακή δράση και προσέκειντο στο ΚΚΕ.