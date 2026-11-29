Κοιτάζοντας απευθείας στην κάμερα και επικαλούμενη τον λόγο της τιμής της, η Καίτη Γαρμπή θέλησε να απευθυνθεί σε όλους εκείνους που αμφισβήτησαν τις προθέσεις της, όταν λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη χαρακτήρισε τον Αντώνη Ρέμο «το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας».

Καλεσμένη της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με αφορμή την πρεμιέρα των εμφανίσεών της στο Anodos, η τραγουδίστρια εξήγησε τι συνέβη εκείνο το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

«Εγώ αυτή τη φράση την είπα με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη για τον Αντώνη, γι’ αυτό που είχε κατορθώσει να κάνει εκείνη την ημέρα. Είχε από κάτω λαοθάλασσα. Είναι μια φράση κλισέ, την οποία εγώ τη λέω στον Αντώνη πάντα», ανέφερε, τονίζοντας πως δεν σκέφτηκε τη σύνδεσή της με το τραγούδι «Το καλύτερο παιδί» του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ένιωθα ότι όλη η κοινωνία είχε πάρει το μέρος ενός πλήθους που με σταύρωνε»

Η έκταση των αντιδράσεων στα social media αιφνιδίασε την τραγουδίστρια, η οποία είχε επιχειρήσει και τότε, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, να εξηγήσει τις προθέσεις της.

«Μία που το είπα και μία που άρχισαν να με λιθοβολούν κάποιοι. Τα έχασα. Δεν το περίμενα. Δεν το πίστευα! Ένιωθα ότι όλη η κοινωνία είχε πάρει το μέρος ενός πλήθους που με σταύρωνε. Κλείστηκα στο σπίτι. Τρόμαξα. Πληγώθηκα πάρα πολύ. Ακύρωσα εμφανίσεις. Δεν έβγαινα από το σπίτι καθόλου».

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι είχε μεταθέσει και την κυκλοφορία του δίσκου της, περιμένοντας να περάσουν οι σαράντα ημέρες από τον θάνατο του συναδέλφου της και να πραγματοποιηθεί το μνημόσυνό του. Όπως διευκρίνισε, ήταν μια απόφαση που πήρε αποκλειστικά επειδή έτσι ένιωθε.

Τα δύο ντουέτα με τον Μαζωνάκη που δεν έγιναν ποτέ

Η Καίτη Γαρμπή θυμήθηκε τις δύο ευκαιρίες που είχαν να συνεργαστούν δισκογραφικά, με τα τραγούδια «Όλη μου η στεναχώρια» και «Όσο θα λείπεις», ενώ αποκάλυψε πως στο παρελθόν αντάλλασσαν ακόμη και μαέστρους για τις εμφανίσεις τους.

«Ακόμα και αν δεν είχαμε καλές σχέσεις, που είχαμε, αλλά ακόμα και αν δεν είχαμε, μπροστά στον θάνατο η καρδιά χωράει μόνο πόνο, χωράει μόνο αγάπη και σιωπή».

Η ίδια είχε πληροφορηθεί τον θάνατό του μία ώρα πριν ανακοινωθεί επίσημα. «Πάγωσε το μυαλό μου, το σώμα μου, έχασα τη μιλιά μου», εξομολογήθηκε.

Απευθυνόμενη στη Ναταλία Γερμανού, αναρωτήθηκε: «Με ξέρουν εκεί έξω σαράντα χρόνια. Πώς είναι δυνατόν, ρε Ναταλία, να είμαι τόση δα μικρόψυχη και να ειρωνευτώ τον φίλο, τον συνάδελφο, τον τεράστιο Μαζωνάκη την ώρα που είχε φύγει;».

Η παρουσιάστρια χαρακτήρισε άστοχη τη συγκεκριμένη αναφορά, χωρίς ωστόσο να αποδώσει κακόβουλη πρόθεση στην τραγουδίστρια.

«Θεώρησέ το ότι έπεσα σε χρονική παγίδα. Εγώ έτσι θα το πω», απάντησε η Καίτη Γαρμπή, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν ήρθα για να απολογηθώ. Δεν μου αρέσει να απολογούμαι. Απλά έπρεπε να το βγάλω από μέσα μου».