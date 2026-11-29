Μια πρόταση συνεργασίας από τον Νίκο Καρβέλα θα μπορούσε να είναι δελεαστική για πολλούς καλλιτέχνες. Για την Καίτη Γαρμπή, όμως, υπό τις παρούσες συνθήκες, μια τέτοια πρόταση θα έφερνε στην επιφάνεια ένα ζήτημα συναισθηματικής και ηθικής τάξης, λόγω της αγάπης της για την Άννα Βίσση.

Η τραγουδίστρια, καλεσμένη της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, δεν έκρυψε τη στενοχώρια της για όσα συμβαίνουν ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες.

«Δεν θα πάρω θέση σε αυτό. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται. Με έχει στεναχωρήσει. Αυτούς τους δύο ανθρώπους τους θέλω μαζί. Θεωρώ ότι ο ένας χωρίς τον άλλον δεν υπάρχουν», ανέφερε, εκφράζοντας την ευχή της να τα βρουν.

«Αυτό το κτητικό των δημιουργών δεν μου αρέσει»

Όταν η Ναταλία Γερμανού έφερε τη συζήτηση στο ζήτημα των δικαιωμάτων των τραγουδιών, η Καίτη Γαρμπή θέλησε να αναδείξει τη συμβολή του ερμηνευτή στην επιτυχία μιας δημιουργίας, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα και τη δική της πολυετή συνεργασία με τον Φοίβο.

«Πέρα από την αγάπη που έχω στην Άννα, έχω και μια πολύ μεγάλη συμπάθεια στον Καρβέλα, αλλά αυτό το κτητικό των δημιουργών δεν μου αρέσει. Δηλαδή εμείς δεν κάνουμε τίποτα στα τραγούδια αυτά;».

Όπως επισήμανε, ο κόσμος μιλά για τα τραγούδια της Βίσση και όχι του Καρβέλα, όπως αντίστοιχα μιλά για τα τραγούδια της Γαρμπή και όχι του Φοίβου.

«Δεν μπορούμε εμείς να βγούμε από την εξίσωση. Δεν υπάρχουμε πουθενά; Είναι μόνο ένας στιχουργός και ένας συνθέτης; Η δική μου η ψυχή, ο δικός μου ο πόνος την ώρα που τραγουδάω το κομμάτι; Πώς έφτασε στον κόσμο; Από μένα δεν έφτασε; Κάτι κάνουν και οι τραγουδιστές».

Η ίδια υποστήριξε πως, στην περίπτωση της Βίσση και του Καρβέλα, η συμβολή των δύο στην καλλιτεχνική τους επιτυχία είναι ισότιμη.

«Για εκείνον η Άννα είναι αναντικατάστατη»

Από την πλευρά της, η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Άννα Βίσση μπορεί να συνεχίσει την καριέρα της ανεξάρτητα από τον Νίκο Καρβέλα, διατυπώνοντας παράλληλα τις αμφιβολίες της για το αν ο συνθέτης θα μπορούσε να βρει μια φωνή σαν τη δική της.

Στο σημείο αυτό, η Καίτη Γαρμπή αποκάλυψε ποια θα ήταν η απάντησή της σε μια ενδεχόμενη πρόταση συνεργασίας από τον συνθέτη.

«Αν μου γινόταν πρόταση για δίσκο από τον Νίκο, δεν θα μπορούσα. Θα το θεωρούσα σαν προδοσία προς την Άννα. Δεν θα το έκανα σε καμία περίπτωση».

Για την τραγουδίστρια, ο δεσμός που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες έπειτα από τόσες δεκαετίες κοινής πορείας δύσκολα μπορεί να αντικατασταθεί.

«Για εκείνον η Άννα είναι αναντικατάστατη και πιστεύω και για εκείνη το ίδιο. Πολλά τα χρόνια, βρε παιδί μου, αυτά».