Ποιος θα φανταζόταν ότι μία από τις πιο χαρακτηριστικές ελληνικές εμφανίσεις στη Eurovision θα αποκτούσε, 33 χρόνια αργότερα, τη δική της φιγούρα Playmobil;

Η Καίτη Γαρμπή με το γαλάζιο φόρεμα και τις χρυσές λεπτομέρειες αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για μια ιδιαίτερη μινιατούρα, η οποία παρουσιάστηκε στην έκθεση vintage παιχνιδιών ToyCon 2026, που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Νοεμβρίου στο Περιστέρι.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η τραγουδίστρια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο της φιγούρας.

Το ρεκόρ των 43 δευτερολέπτων και το τολμηρό φόρεμα

Ήταν 15 Μαΐου του 1993 όταν η Καίτη Γαρμπή ανέβηκε στη σκηνή του 38ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, στο Μίλστριτ της Ιρλανδίας, ερμηνεύοντας το «Ελλάδα, χώρα του φωτός».

Η τραγουδίστρια χάρισε στην Ελλάδα την 9η θέση με 64 βαθμούς, όμως η εμφάνισή της έμεινε στην ιστορία και για έναν ακόμη λόγο. Με την εντυπωσιακή ομορφιά της και τα γαλάζια μάτια της, η νεαρή τότε Καίτη Γαρμπή κράτησε τον τηλεοπτικό φακό αποκλειστικά στο πρόσωπό της για 43 ολόκληρα δευτερόλεπτα, σημειώνοντας ένα ρεκόρ κοντινού πλάνου που φέρεται να παραμένει αξεπέραστο στην ιστορία της Eurovision.

Εξίσου πολυσυζητημένο ήταν το γαλάζιο φόρεμα με τις χρυσές λεπτομέρειες, που έφερε την υπογραφή της Σίλιας Κριθαριώτη. Τα αποκαλυπτικά κοψίματα και στις δύο πλευρές του φορέματος άφηναν ακάλυπτα τα πλαϊνά του σώματός της, προκαλώντας αίσθηση για τα δεδομένα της εποχής.

Μάλιστα, ένα από τα ερωτήματα που απασχολούσαν τότε το κοινό ήταν αν η τραγουδίστρια φορούσε εσώρουχο κάτω από την τολμηρή δημιουργία.

Η ίδια η Καίτη Γαρμπή έχει αναφερθεί με χιούμορ στη συγκεκριμένη εμφάνιση, λέγοντας χαρακτηριστικά σε συνεντεύξεις της ότι «αυτό το φόρεμα μας έσωσε».

Τι απέγινε το θρυλικό γαλάζιο φόρεμα

Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δημιουργία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision, η τραγουδίστρια δεν την έχει πλέον στην κατοχή της.

Όπως έχει αποκαλύψει, μετά τον διαγωνισμό είχε χαρίσει το φόρεμα σε έναν πολύ στενό της φίλο. Όταν συναντήθηκαν ξανά, αρκετά χρόνια αργότερα, εκείνος την ενημέρωσε ότι τα ίχνη του είχαν χαθεί.

Η Καίτη Γαρμπή έχει εκφράσει, πάντως, την επιθυμία να ζητήσει από τη Σίλια Κριθαριώτη να δημιουργήσει ένα πιστό αντίγραφο του φορέματος, καθώς ο οίκος διατηρεί ακόμη τα πατρόν και τα μέτρα της από εκείνη την εποχή.