Καίτη Γαρμπή: Γιατί ακυρώνει τις συναυλίες της - Τι τρέχει με την υγεία της

Σε πλήρη αφωνία έχουν θέσει οι γιατροί την Καίτη Γαρμπή εξαιτίας μιας ψύξης που ξεκίνησε στον τελικό του «J2US» και συνεχίζει να την ταλαιπωρεί αφού της το γύρισε σε φαρυγγολαρυγγίτιδα! Εξαιτίας λοιπόν αυτής της κατάστασης η τραγουδίστρια αποφάσισε να ακυρώσει το πρώτο μέρος των καλοκαιρινών συναυλιών που είχε προγραμματίσει με τον Διονύση Σχοινά.

Σε βίντεο που ανάρτησε το Instagram, η Γαρμπή ενημέρωσε τους θαυμαστές της αναλυτικά για όσα έχουν συμβεί λέγοντας: «Αγαπημένοι μου, κάνω αυτό το βίντεο για να σας ανακοινώσω πως θα ακυρώσουμε μέρος των εμφανίσεών μας. Στον τελικό του Just έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Όλοι ξέρουμε πως στα τηλεοπτικά πλατό υπάρχει πολύ έντονος εξαερισμός και κλιματιστικά. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι, το οποίο το παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου ένα μήνα. Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται και βελτιώνεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε και σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα.

Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου. Όλα θα πάνε τέλεια, το ξέρω. Να μην ανησυχείτε. Σε περίπου έναν μήνα, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε πάλι μαζί και θα είμαι πολύ καλά. Θέλω την αγάπη σας και την προσευχή σας. Ευχαριστώ».