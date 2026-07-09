Η Καίτη Γαρμπή επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις, αφήνοντας πίσω της μια δύσκολη περίοδο που την κράτησε μακριά από τη σκηνή. Η τραγουδίστρια πραγματοποίησε την πρώτη της συναυλία μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που επηρέασε τη φωνή της, συμμετέχοντας μαζί με τον Διονύση Σχοινά στο Vamvakou Experience Festival 2026.

Το κοινό την υποδέχθηκε θερμά, ενώ η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την επιστροφή της, επιλέγοντας να μιλήσει ανοιχτά για όσα πέρασε το τελευταίο διάστημα.

Η επιστροφή στη σκηνή μετά τη θεραπεία

Απευθυνόμενη στους θεατές, η Καίτη Γαρμπή αποκάλυψε ότι αυτή ήταν η πρώτη της εμφάνιση μετά την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής που ακολουθεί για την αποκατάσταση της φωνής της.

Όπως είπε, εξακολουθεί να δίνει τη δική της μάχη, εκφράζοντας την ελπίδα πως σύντομα θα ξεπεράσει οριστικά το πρόβλημα.

«Όπως έχετε διαβάσει έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου, το οποίο εύχομαι και προσεύχομαι ότι θα περάσει σύντομα. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση που κάνω μετά από όλο αυτό και τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνω. Δεν θα το έχανα με τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα τον ενθουσιασμό της για τη φιλοξενία στη Βαμβακού.

Τι είχε αποκαλύψει για το πρόβλημα με τη φωνή της

Λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή της στις συναυλίες, η τραγουδίστρια είχε ενημερώσει τους θαυμαστές της μέσα από βίντεο στα social media για την κατάσταση της υγείας της.

Όπως είχε εξηγήσει, όλα ξεκίνησαν μετά τον τελικό του Just The 2 Of Us, όταν υπέστη έντονη ψύξη που αρχικά προκάλεσε προσωρινή παράλυση σε μέρος του προσώπου της. Παρότι η εικόνα της βελτιώθηκε με τη χορήγηση κορτιζόνης, στη συνέχεια εμφάνισε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα.

Οι γιατροί διαπίστωσαν έντονο οίδημα στις φωνητικές της χορδές και της συνέστησαν πλήρη αφωνία για αρκετές εβδομάδες, καθώς και ειδική θεραπευτική αγωγή, προκειμένου να προστατευτεί η φωνή της.

Παρά τις δυσκολίες, η επιστροφή της στη σκηνή έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα, με την ίδια να εμφανίζεται χαμογελαστή και να δηλώνει πως ανυπομονεί να αφήσει οριστικά πίσω αυτή τη δοκιμασία.