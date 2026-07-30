Κακλαμάνης για επεισόδιο Ζωής-Πολύζου: Κουμάντο στη Βουλή κάνει ο πρόεδρος και κανένας άλλος

«Κουμάντο στη Βουλή κάνει μόνο ο εκάστοτε πρόεδρος και κανένας άλλος». Με αυτόν τον αιχμηρό τρόπο, σχολίασε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης το επεισόδιο ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Βασιλική Πολύζου στο κυλικείο των αστυνομικών, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα, η τελευταία να οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων.



«Πήρε εντολή ο φρούραρχος ότι μόνο η Υπηρεσία Ασφαλείας της Βουλής (ΥΑΒΕ) έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία», ανέφερε ο Νικήτας Κακλαμάνης συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τονίζοντας πως οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι έχουν την πλήρη κάλυψη και στήριξή του και πως «νομίμως κινούνται ελεύθερα στους χώρους της Βουλής, πλην Ολομέλειας, Εντευκτηρίου και χώρων της Αστυνομίας».

«Μην φοβάστε και μην υποκύπτετε»

«Δεν έχετε υποχρέωση να απαντάτε για τα στοιχεία σας σε κανέναν άλλον πλην ΥΑΒΕ. Μην φοβάστε και μην υποκύπτετε. Όσον αφορά στη δικαστική διένεξη των δυο, έχει υπεισέλθει ήδη η Δικαιοσύνη στο θέμα», σημείωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Τηρήθηκε κανονικά η διαδικασία, ουδεμία αιχμή προς τον φρούραρχο»

Αξίζει να σημειωθεί πως πηγές του προέδρου της Βουλής, εξηγούσαν πως «τηρήθηκε κανονικά η διαδικασία» και πως «δεν υπάρχει καμία αιχμή προς τον φρούραρχο», καθώς όπως σημείωναν: «προκύπτει ξεκάθαρα από το βίντεο, ότι ο φρούραρχος πήγε τη Βασιλική Πολύζου στο περιπολικό και ανέφερε πως “από εμάς η κυρία δεν έχει κανένα ζήτημα”. Δεν γίνεται να υπάρχει επεισόδιο εντός Βουλής και να μην πηγαίνει η ΥΑΒΕ. Ο φρούραρχος είναι ο επικεφαλής της ΥΑΒΕ και ορθώς ζήτησε στοιχεία».

Κωνσταντοπούλου για Πολύζου: Πέσαμε θύμα απάτης

Νωρίτερα, από βήματος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «όχι, δεν τα είχαμε τσεκάρει. Πέσαμε θύματα απάτης», όπως απάντησε, όταν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου της υπενθύμισε πως η Βασιλική Πολύζου υπήρξε υποψήφια με την Πλεύση Ελευθερίας στις ευρωεκλογές του 2024. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πάντως της επιτέθηκε ξανά, επιμένοντας να μιλά για «θύλακα εντός της ΕΛΑΣ», ενώ κατήγγειλε πως «φέρει αποδεδειγμένα δεύτερο όνομα».