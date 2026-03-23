Κακλαμάνης για τις δηλώσεις Χούπα: Η δικογραφία Καραμανλή έχει ανακοινωθεί στη Βουλή

Παρέμβαση έκανε ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με αφορμή τις δηλώσεις του Χρήστου Χούπα, συγγενή θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, σχετικά με τη διαδικασία ανακοίνωσης των δικογραφιών που διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο κ. Κακλαμάνης διευκρινίζει ότι στις 6 Ιουνίου 2025 διαβιβάστηκε στη Βουλή, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, δικογραφία που αφορά τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνο Καραμανλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο περί ποινικής ευθύνης υπουργών.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της Βουλής, η υπόθεση ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 10 Ιουνίου 2025, ενώ από τότε βρίσκεται στη διάθεση όλων των βουλευτών στην Ειδική Γραμματεία του Προέδρου της Βουλής για ενημέρωση, διαδικασία που, όπως σημειώνει, έχει ήδη ακολουθηθεί πολλές φορές.

Ολόκληρη η δήλωση του Νικήτα Κακλαμάνη

«Όσον αφορά την ανακοίνωση των δικογραφιών που διαβιβάζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και για να μην υπάρχει καμία παρανόηση σε συνέχεια δηλώσεων του κ. Χρήστου Χούπα, ενημερώνω σχετικώς:

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 32735/06.06.2025 διαβιβαστικό του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβιβάσθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον ν. 3126/2003, «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, δικογραφία η οποία αφορά στον τέως Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Η δικογραφία σχηματίσθηκε κατόπιν μήνυσης των: κ.κ. Χρήστου Χούπα, Ασημίνας Γκοντούλη, Σεραφείμ Χούπα και Κωνσταντίνου Χούπα.

Η δικογραφία ανακοινώθηκε κατά την ΡΛΓ΄/10.06.2025 συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, οπότε και ετέθη υπόψη των Βουλευτών.

Έκτοτε, η εν λόγω δικογραφία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου Βουλευτή στην Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής για την ενημέρωσή του, γεγονός που έχει συμβεί κατ’ επανάληψη».