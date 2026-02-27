Κακλαμάνης: «Ο αγώνας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα δεν θα σταματήσει»

Ξεκάθαρο μήνυμα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έστειλε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, σε εκδήλωση της Επιτροπής Νέων για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα - Remble Greece, που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο του Αρσακείου Σχολείου Ψυχικού, με θέμα «Αποζητώντας το Γλυκό Φως του Ομήρου».

Στον χαιρετισμό του, ο Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε ότι «ο αγώνας μας για την επιστροφή των Γλυπτών δεν θα καμφθεί μέχρι την τελική δικαίωση», επισημαίνοντας τη συνεργασία και την αλληλεγγύη των γενεών στον κοινό αυτόν σκοπό.

Ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε εκτενώς στον διαμελισμό των Γλυπτών από τον Τόμας Μπρους Έλγιν πριν από 222 χρόνια, αλλά και στους χειρισμούς της βρετανικής κυβέρνησης και του Βρετανικό Μουσείο, που καθιστούν δύσκολη την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Εξέφρασε παράλληλα τη στήριξή του στην πρωτοβουλία της Επιτροπής Νέων, σημειώνοντας ότι «δανείζουν λίγη από την ορμή και τα όνειρά τους για έναν ιερό σκοπό». Με νόημα πρόσθεσε: «Θα επιμείνω στον όρο “γλυπτά”, γιατί η λέξη “μάρμαρα” παραπέμπει σε ένα υλικό ουδέτερο. Τα Γλυπτά του Παρθενώνα όμως είναι σμιλεμένα με ψυχή, με αγάπη, με αισθητική γνώση. Για αυτό αγωνίζεται τόσες δεκαετίες η ελληνική Πολιτεία».

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν είμαστε ούτε μόνοι, ούτε οι μόνοι»

Στον επίλογό του, ο κ. Κακλαμάνης επισήμανε ότι αντίστοιχες περιπτώσεις επιστροφής πολιτιστικών θησαυρών αντιμετωπίζουν πολλά μεγάλα μουσεία διεθνώς. Όπως τόνισε, «σε αυτόν τον αγώνα δεν είμαστε ούτε μόνοι, ούτε οι μόνοι», αλλά το ελληνικό αίτημα παραμένει κορυφαίο σε παγκόσμιο επίπεδο για την αποκατάσταση μιας κατάφωρα άδικης πράξης.

Η εκδήλωση περιλάμβανε την παρουσίαση των πορισμάτων της ομάδας έρευνας «Parthenon Clinic» και παραβρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ αυτών ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την ανάδειξη της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα ως οικουμενικού αιτήματος, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των πολιτιστικών φορέων παγκοσμίως.