Κακλαμάνης σε Αλβανό ομόλογό του: Να επιλυθεί οριστικά το «περιουσιακό» της ελληνικής μειονότητας

«Η πορεία της χώρας σας προς την Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από εσάς», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, κατά το τετ α τετ που είχε νωρίτερα με τον Αλβανό ομόλογό του Niko Peleshi, θέτοντας ως βασικές προϋποθέσεις την οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιών της ελληνικής μειονότητας, καθώς και τον σεβασμό της εθνικής τους ταυτότητας, προκειμένου η χώρα μας να ανάψει το «πράσινο φως» στην ενταξιακή πορεία της γείτονος.



«Είναι δύο θέματα που η Βουλή των Ελλήνων θα παρακολουθεί στενά», επεσήμανε ο Νικήτας Κακλαμάνης, ξεκαθαρίζοντας πως η Αλβανία θα πρέπει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στο δίκαιο της Ευρώπης, όπως έκαναν όλα τα κράτη που ήθελαν να ενταχθούν στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΟΥΛΗΣ

«Πολλοί από τους συμπατριώτες σας εδώ στην Ελλάδα έχουν αποκτήσει ιδιοκτησίες, που προέκυψαν από τη δουλειά τους, και το ελληνικό κράτος τις έχει αναγνωρίσει. Αντιλαμβάνεστε ότι μια ανάλογη συμπεριφορά αναμένουμε και εμείς για τα προβλήματα που αφορούν τις περιουσίες της ελληνικής εθνικής μειονότητας», πρόσθεσε ο πρόεδρος του Σώματος, εκφράζοντας ταυτοχρόνως τη λύπη του για όλα όσα συνέβησαν στη Σβέρνιτσα, προτάσσοντας το δρόμο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας για να την καλύτερη συνεννόηση των δύο χωρών.



Όσο για τον πρόεδρο της Βουλής της Αλβανίας, ανέφερε κατά τη συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη πως «μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, αλλά και να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για όσα έχουν γίνει για την αλβανική κοινότητα στην Ελλάδα», όπως είπε, συμπληρώνοντας πως «θέλουμε στο μέλλον να οικοδομήσουμε περισσότερη ευημερία, περισσότερες οικονομικές ανταλλαγές και μεγαλύτερη εμπορική πρόοδο».