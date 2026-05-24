Κακλαμάνης: «Συγχαίρω θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague 2026 που διεξήχθη στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:



«Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε σήμερα η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.



Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Ολυμπιακό για την σπουδαία επιτυχία του στο Final Four της Αθήνας.



Πρόκειται για μια νίκη που κρατά ψηλά την ελληνική σημαία στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα σε διεθνές επίπεδο για το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού.



Η κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου της EuroLeague αποτελεί την καλύτερη ανταμοιβή των προσπαθειών των παικτών, του προπονητικού επιτελείου και της διοίκησης του Ολυμπιακού, καθ´ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.



Συγχαρητήρια και πάλι για την κορυφαία αυτή διάκριση».