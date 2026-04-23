«Κακό μπελά» βρήκε ο Σκέρτσος

«Κακό μπελά» βρήκε ο Άκης Σκέρτσος με την περίφημη ανάρτησή του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πελατειακές σχέσεις μεταξύ ψηφοφόρων και πολιτικών.

Στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ όπου δεν έχει και τις μεγαλύτερες συμπάθειες ο κ. Σκέρτσος κάποιοι θυμήθηκαν την εποχή που δήλωνε πως εάν δεν ήταν πολιτικός θα κατέβαινε στις πορείες για τα Τέμπη. Ως επιχείρημα δηλαδή για τις σχέσεις πολιτικών - ψηφοφόρων ακόμα και εάν οι πρώτοι δεν έχουν την ανάγκη του σταυρού.

Σήμερα ήταν η σειρά του Μάκη Βορίδη (ραδιόφωνο Παραπολιτικών 90.1) να στηλιτεύσει την «αφ' υψηλού κριτική» που γίνεται από «εξωκοινοβουλευτικούς οι οποίοι αντλούν τη νομιμοποίησή τους από τον πρωθυπουργό».

«Κάποιος που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, σε αυτούς που μάχονται και είναι στο ρινγκ λασπωμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι και μερικοί τραυματισμένοι, καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ' υψηλού, εμείς μεταξύ μας μπορούμε να την κάνουμε» είπε ο κ. Βορίδης κάνοντας την εξής παρατήρηση: «Το 41% το έφερε ο πρωθυπουργός αλλά και όλα τα στελέχη της ΝΔ που διεκδίκησαν την ψήφο των πολιτών».

Οι δηλώσεις του κ. Βορίδη έρχονται να προστεθούν δίπλα σε εκείνες των κυρίων Οικονόμου και Πέτσα για τον υπουργό Επικρατείας που όπως φαίνεται έχει «μπλέξει» για τα καλά με τη συγκεκριμένη ανάρτηση που έκανε.