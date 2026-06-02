Κακόγουστη φάρσα στον αέρα: 16χρονος ονόμασε το ηχείο του «bomb» προκαλώντας πανικό σε αεροπλάνο

Πανικός επικράτησε κατά τη διάρκεια πτήσης της United Airlines που εκτελούσε το δρομολόγιο Νιούαρκ προς την Πάλμα δε Μαγιόρκα το Σάββατο 30 Μαΐου, έπειτα από περιστατικό που προκάλεσε ανησυχία στο πλήρωμα.

Σύμφωνα με αναφορές του αμερικάνικου δικτύου NPR, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί αργά το απόγευμα όταν περίπου μιάμιση ώρα μετά η πτήση διακόπηκε απότομα. Από τα μεγάφωνα έγιναν επανειλημμένες ανακοινώσεις, με τις οποίες οι επιβάτες καλούνταν να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία Bluetooth στις ηλεκτρονικές τους συσκευές.

Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις, τουλάχιστον δύο συσκευές παρέμεναν συνδεδεμένες. Αυτό οδήγησε την αεροπορική εταιρεία, κατόπιν εντολής από τα κεντρικά της στο Σικάγο, να διατάξει την επιστροφή του αεροσκάφους, αφού η ομάδα ασφαλείας είχε εντοπίσει μια «ανωμαλία».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μία από τις συσκευές Bluetooth είχε μετονομαστεί ώστε να εμφανίζεται με τη λέξη «Bomb». Το συγκεκριμένο όνομα φέρεται στη συνέχεια να εμφανίστηκε και σε άλλες συσκευές μέσα στην καμπίνα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του πληρώματος, γεγονός που προκάλεσε την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Ανεπίσημες αναφορές σημειώνουν ότι επρόκειτο για ένα ηχείο Bluetooth που ανήκε σε έναν 16χρονο επιβάτη.

Με την επιστροφή του αεροσκάφους στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και υποβλήθηκαν εκ νέου σε ελέγχους ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος ή ύποπτος μηχανισμός στο αεροπλάνο.

Παρότι το περιστατικό φαίνεται να οφείλεται σε κακόγουστο αστείο, προκάλεσε ταλαιπωρία στους επιβάτες, αρκετοί από τους οποίους εξέφρασαν την απογοήτευσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι «ένα μικρό αστείο κατέστρεψε ολόκληρο το ταξίδι».

Η αεροπορική εταιρεία δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημη λεπτομερή δήλωση, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες σχετικά με πιθανές νομικές συνέπειες για το άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.