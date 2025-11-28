Κακοκαιρία ADEL: Αντίστροφος κεραυνός «χτύπησε» τον Υμηττό – Τι είναι το φαινόμενο «upward lightning»

Ένα εντυπωσιακό και εξαιρετικά σπάνιο ηλεκτρικό φαινόμενο φώτισε τον ουρανό του Υμηττού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ADEL: ο λεγόμενος «ανάποδος κεραυνός» ή upward lightning.

Το μοναδικό στιγμιότυπο τράβηξε ο Θάνος Μανώλης και το δημοσίευσε στα social media του Forecast Weather Greece. «Ανάποδος κεραυνός με θέα τον Υμηττό», αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Σε αντίθεση με τον κανονικό κεραυνό, ο ανάποδος θεωρείται σπάνιος και σχηματίζεται όταν η εκκένωση δεν ξεκινά από τα σύννεφα προς το έδαφος, αλλά αντίστροφα.

Ειδικότερα προκαλείται κατά τη διάρκεια καταιγίδας και όταν έντονα ηλεκτρικά πεδία τα οποία συγκεντρώνονται στις κορυφές κτιρίων, βρίσκονται κοντά στη βάση των σύννεφων.

Όταν τα ηλεκτρικά πεδία γύρω από τα κτίρια φορτιστούν αρκετά, φορτισμένα κανάλια δραπετεύουν από τα υψηλότερά τους σημεία προς τον ουρανό, δημιουργώντας αυτό το μοναδικό θέαμα.

Ουσιαστικά δηλαδή ο κεραυνός δεν ξεκινά από τα σύννεφα με κατεύθυνση προς το έδαφος αλλά ακριβώς το αντίθετο.

Δείτε την ανάρτηση: